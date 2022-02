Courses hippiques La Celle-Condé La Celle-Condé

Courses hippiques La Celle-Condé, 10 juillet 2022, La Celle-Condé. Courses hippiques La Celle-Condé

2022-07-10 14:00:00 – 2022-07-10

La Celle-Condé Cher Le seul hippodrome du département avec des infrastructures reconnues au niveau national vous propose une réunion de plat avec 7 courses.

Restauration rapide et restaurant semi-gastronomique panoramique.

Réservation très conseillée pour ce dernier. Eclatez-vous pour un dimanche familial, entre amis, avec 7 courses de plats ; animations proposées pour les petits et grands ! contact@hippodrome-lignieres.com +33 2 48 60 16 90 https://www.hippodrome-lignieres.com/ Le seul hippodrome du département avec des infrastructures reconnues au niveau national vous propose une réunion de plat avec 7 courses.

Restauration rapide et restaurant semi-gastronomique panoramique.

Réservation très conseillée pour ce dernier. Société des Courses Hippiques

La Celle-Condé

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Autres Lieu La Celle-Condé Adresse Ville La Celle-Condé lieuville La Celle-Condé Departement Cher

La Celle-Condé La Celle-Condé Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-conde/

Courses hippiques La Celle-Condé 2022-07-10 was last modified: by Courses hippiques La Celle-Condé La Celle-Condé 10 juillet 2022

La Celle-Condé Cher