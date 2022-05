Courses hippiques Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Guerlesquin Finistère 7 courses de trot.

Animations de la “Fête des courses” : jeu du petit pronostiqueur, balade en poney, maquillage pour enfants, goûter offert.

Repas des courses à 12h30. Réservations aux : 02.98.78.23.13 ou 06.22.85.93.02. guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 72 84 20 7 courses de trot.

