Nantes

Courses hippiques : Galop Hippodrome du Petit Port, 23 avril 2022, Nantes. 2022-04-23

Horaire : 11:00

Gratuit : non 5 € / Gratuit (moins de 18 ans) Pour les fans de la série “Peaky Blinders” : l’entrée sera gratuite pour toutes les personnes qui viennent costumées en mode Peaky Blinders de la tête aux pieds !Infos sur www.hippodrome-nantes.fr ou 02 40 74 19 71 Peaky Blinders débarque à l’hippodrome ! Ambiance So British au Petit Port ce samedi à partir de 11h ! Les meilleurs jockeys français seront en selle sur des pur-sang anglais pour s’affronter à l’occasion des 6 courses plates et 2 courses de haies de la journée. La thématique “Peaky Blinders” sera l’occasion de profiter de nombreuses animations tout au long de l’après-midi et jusqu’à la tombée de la nuit : jeux d’époque, concerts, DJ Sets, friperies, tatouage, barber, voiture vintage, stand d’initiation aux paris hippiques et beaucoup d’autres surprises… Côté compétition, le temps fort sera le Prix de l’UCNA sur les 2400 mètres du gazon nantais avec un départ vers 13H. En haies, le traditionnel Prix de la Morhonnière clôturera la réunion sur le parcours exigeant des 3900 mètres. Co-organisateur de cette journée, l’association nantaise Big City Life sera également mise à l’honneur avec une course à son effigie. Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://www.hippodrome-nantes.fr/

Lieu Hippodrome du Petit Port Adresse 2 Boulevard des Tribunes Ville Nantes

