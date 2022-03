Courses hippiques : Galop Hippodrome du Petit Port Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Courses hippiques : Galop Hippodrome du Petit Port, 28 mars 2022, Nantes. 2022-03-28 à partir de 13h

Horaire : 13:00

Gratuit : non 5 € / Gratuit (moins de 18 ans)Infos sur www.hippodrome-nantes.fr ou 02 40 74 19 71 à partir de 13h Réouverture de la saison au galop. 7 courses. Cette réunion régionale marque l’ouverture des pistes en herbes aux athlètes qui pourront s’affronter à l’occasion des 14 réunions galop de la saison à Nantes. Parmi les 3 courses plates au programme, le Prix PMU & Vous sera le temps fort de l’après-midi. Côté sauteurs, le traditionnel Prix Louis Aulnette (steeple-chase) se disputera sur une piste neuve, l’opportunité pour tous les concurrents au départ de montrer leur potentiel pour décrocher la victoire ! Hippodrome du Petit Port adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://www.hippodrome-nantes.fr/

