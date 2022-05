Courses hippiques galop

Courses hippiques galop, 15 août 2022, . Courses hippiques galop

2022-08-15 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00 Réunion consacrée au galop avec les épreuves majeures de la saison :

Grand Cross de Granville : 11ème étape du Trophée National du Cross – Haras du Lion – Génybet Grand Steeple-Chase de Granville Présence de France Sire Réunion consacrée au galop avec les épreuves majeures de la saison :

Grand Cross de Granville : 11ème étape du Trophée National du Cross – Haras du Lion – Génybet Grand Steeple-Chase de Granville Présence de France Sire Réunion consacrée au galop avec les épreuves majeures de la saison :

Grand Cross de Granville : 11ème étape du Trophée National du Cross – Haras du Lion – Génybet Grand Steeple-Chase de Granville Présence de France Sire dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville