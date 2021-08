Saint-Galmier Saint-Galmier Loire, Saint-Galmier Courses hippiques et Journée des hippodromes en fête Saint-Galmier Saint-Galmier Catégories d’évènement: Loire

Courses hippiques et Journée des hippodromes en fête 2021-08-28 – 2021-08-28 Hippodrome Joseph Desjoyaux 52 Route de Cuzieu

Saint-Galmier Loire Saint-Galmier EUR 5 Participez à un spectacle vivant, venez assister aux courses !

Au programme : 6 courses de trot et des animations pour la fête d’été

Repas campagnard et feu d’artifice en soirée contact@hippodrome-saint-galmier.fr +33 4 77 54 04 68 dernière mise à jour : 2021-08-17 par Ville de Saint-Galmier

