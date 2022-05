Courses hippiques en nocturne : Ouverture du Meeting

2022-07-16 – 2022-07-16 EUR 6 6 Venez passer une soirées conviviale ! Dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal, plusieurs courses de trot attelé avec possibilités de paris mutuel et des activités pour les enfants (balades à poney, structures gonflables etc.) vous attendent tout au long de la soirée. Un espace restauration est accessible sur le site dès 19h pour lequel la réservation est vivement conseillée. Courses de trot attelé proposées dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal. Possibilité de pari mutuel, Il est également possible de dîner sur le site dès 19h (réservation conseillée). Tout au long de la soirée : jeux enfants gratuits, structures gonflables, poneys.

