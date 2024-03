Courses hippiques du samedi 1 avril Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat, lundi 1 avril 2024.

Quoi de prévu le lundi 1 avril ? A l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat, il y aura 8 courses de galop nationales prévues à partir de 10h45 ! L’entrée et le parking sont gratuits et le programme est disponible à 3€. Vous pourrez profiter en plus d’un marché des créateurs, de jeux, d’une mascotte de pâques et de structures gonflables. Pour ceux qui souhaitent manger sur place, il est possible de déjeuner au restaurant panoramique, La table de l’hippodrome, ou à la brasserie en appelant au 05 56 51 96 09.

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l'hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Théo Fattore