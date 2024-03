Courses hippiques du jeudi 16 mai Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat, jeudi 16 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T11:45:00+02:00 – 2024-05-16T16:30:00+02:00

Quoi de prévu le jeudi 16 mai ? A l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat, il y aura 8 courses de galop nationales prévues à partir de 11h45 ! L’entrée et le parking sont gratuits, et le programme est disponible à 3€. Pour ceux qui souhaitent manger sur place, il est possible de déjeuner au restaurant panoramique, La table de l’hippodrome, ou à la brasserie en appelant au 05 56 51 96 09.

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l'hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Théo Fattore