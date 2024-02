Courses hippiques du Haras national du Pin Ginai, dimanche 13 octobre 2024.

Courses hippiques du Haras national du Pin Ginai Orne

Courses de galop plat et obstacles à l’hippodrome du Haras national du Pin nommé hippodrome de la Bergerie (situé sur la commune de Ginai).

Début des opérations 13 H Courses en Plat et en Steeple -Chase et Cross-country Animations Jeux pour enfants lots à gagner. Une bonne occasion pour passer un bon moment de détente en famille dans un cadre exceptionnel -Restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 13:00:00

fin : 2024-10-13

Hippodrome de la Bergerie

Ginai 61310 Orne Normandie info@harasnationaldupin.fr

L’événement Courses hippiques du Haras national du Pin Ginai a été mis à jour le 2024-02-22 par Haras national du Pin