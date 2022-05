Courses hippiques diurnes Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: 47800

Miramont-de-Guyenne

Courses hippiques diurnes Miramont-de-Guyenne, 6 juin 2022, Miramont-de-Guyenne. Courses hippiques diurnes Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne

2022-06-06 – 2022-06-06 Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet

Miramont-de-Guyenne 47800 7 courses de trot en attelé et une course montée vous seront proposées, lors de cette journée. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites. Un point restauration, sur réservation, est également présent sur le site. 7 courses de trot en attelé et une course montée vous seront proposées, lors de cette journée. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites. Un point restauration, sur réservation, est également présent sur le site. +33 6 49 21 27 79 7 courses de trot en attelé et une course montée vous seront proposées, lors de cette journée. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites. Un point restauration, sur réservation, est également présent sur le site. © Mairie Miramont

Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 47800, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne Departement 47800

Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramont-de-guyenne/

Courses hippiques diurnes Miramont-de-Guyenne 2022-06-06 was last modified: by Courses hippiques diurnes Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 6 juin 2022 47800 Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne 47800