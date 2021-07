Courses hippiques Deauville-Clairefontaine – Plat Tourgéville, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Tourgéville.

Courses hippiques Deauville-Clairefontaine – Plat 2021-07-12 13:20:00 13:20:00 – 2021-07-12 Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Tourgéville Calvados Tourgéville

Au programme : courses de plat.

Thème : Dégustations.

L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE

Si l’hippodrome de Deauville-La Touques est le sanctuaire des courses de plat, celui de Deauville-Clairefontaine peut se targuer d’être le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte normande, accueillant courses de trot, d’obstacles et de plat exclusivement sur herbe.

En 2021, le meeting propose 22 réunions de courses qui se dérouleront entre le 4 juillet et le 22 octobre sur le thème des « Courses au TOP » : Trot, Obstacle et Plat. Aucune journée de courses ne ressemble à une autre sur l’Hippodrome de Clairefontaine ! L’évasion, les découvertes, le partage, la transmission, l’initiation, la convivialité : autant d’animations et d’attentions offertes autour de journées thématiques créées il y a plus de 20 ans.

Au programme : courses de plat.

Thème : Dégustations.

L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE

Si l’hippodrome de Deauville-La Touques est le sanctuaire des courses de plat, celui de Deauville-Clairefontaine peut se targuer d’être le seul…

contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com +33 2 31 14 69 00 https://www.hippodrome-deauville-clairefontaine.com/

Au programme : courses de plat.

Thème : Dégustations.

L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE

Si l’hippodrome de Deauville-La Touques est le sanctuaire des courses de plat, celui de Deauville-Clairefontaine peut se targuer d’être le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte normande, accueillant courses de trot, d’obstacles et de plat exclusivement sur herbe.

En 2021, le meeting propose 22 réunions de courses qui se dérouleront entre le 4 juillet et le 22 octobre sur le thème des « Courses au TOP » : Trot, Obstacle et Plat. Aucune journée de courses ne ressemble à une autre sur l’Hippodrome de Clairefontaine ! L’évasion, les découvertes, le partage, la transmission, l’initiation, la convivialité : autant d’animations et d’attentions offertes autour de journées thématiques créées il y a plus de 20 ans.

dernière mise à jour : 2021-06-01 par