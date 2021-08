Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime Courses hippiques de trot Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime Bacqueville-en-Caux Venez assister à des courses hippiques de trot le dimanche 15 Août à l’hippodrome de Bacqueville-en-Caux !

Des animations gratuites pour les enfants, un marché fermier et une exposition de véhicules « Dieppe Auto Passion » seront également au rendez-vous.

L’événement débutera à 13h30. 5€ pour les adultes

