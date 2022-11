Courses Hippiques de Rostrenen Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Rostrenen Dimanche 28 et lundi 29 mai 14 courses sont au programme (7 chaque jour) en trot, plat et steeple.

De 13h30 à 18h30. Village d’animations « Fête des courses ». Org. Société des courses hippiques de Rostrenen +33 6 72 19 10 70 http://hippodrome-rostrenen.fr/ Rostrenen

