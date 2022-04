COURSES HIPPIQUES DE JALLAIS Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Venez participer aux courses de Road-car avec le public, trot et galot avec obstacles, qui se dérouleront le weekend du 7 et 87 mai 2022.

Comme d’habitude, un repas champêtre est prévu. Pensez à réserver vos places (21 € le menu) NOUVEAUTE 2022, à l’occasion du centenaire de la Société, des stands sur les métiers de la filière cheval seront installés le samedi pour dévoiler leur savoir-faire et présenter leur métier. A vos marques, prêts, pariez ! JALLAIS Hippodrome de la Rochardière Beaupréau-en-Mauges

