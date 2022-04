Courses hippiques de Bourigny La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin Catégories d’évènement: La Chapelle-Cécelin

Courses hippiques de Bourigny La Chapelle-Cécelin, 12 juin 2022, La Chapelle-Cécelin. Courses hippiques de Bourigny Rue de l’hippodrome Hippodrome de Bourigny La Chapelle-Cécelin

2022-06-12 14:00:00 – 2022-06-12 Rue de l’hippodrome Hippodrome de Bourigny

La Chapelle-Cécelin Manche La Chapelle-Cécelin Trot. Premier départ à 14h. Courses montées et attelées. Entrée adulte 5€, gratuit pour les – 8 ans. Rendez-vous à l’hippodrome de Bourrigny à La Chapelle-Cécelin. Adresse : Le Bourigny, direction Saint-Martin-le-Bouillant. Trot. Premier départ à 14h. Courses montées et attelées. Entrée adulte 5€, gratuit pour les – 8 ans. Rendez-vous à l’hippodrome de Bourrigny à La Chapelle-Cécelin. Adresse : Le Bourigny, direction Saint-Martin-le-Bouillant. +33 2 33 61 04 57 Trot. Premier départ à 14h. Courses montées et attelées. Entrée adulte 5€, gratuit pour les – 8 ans. Rendez-vous à l’hippodrome de Bourrigny à La Chapelle-Cécelin. Adresse : Le Bourigny, direction Saint-Martin-le-Bouillant. Rue de l’hippodrome Hippodrome de Bourigny La Chapelle-Cécelin

