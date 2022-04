COURSES HIPPIQUES – CHALLAIN-LA-POTHERIE Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie Catégories d’évènement: Challain-la-Potherie

Challain-la-Potherie Maine-et-Loire Challain-la-Potherie Dès 10h30, défilé de chevaux de trait du parking de la salle de sport vers le champ de courses. Il y aura une calèche pour que les seniors puissent suivre le défilé. Nombreuses animations avec les chevaux : carrousel, ski sur herbe. Nombreuses courses de chevaux de trait et de poney avec les enfants. Informations complémentaires à venir ! Courses hipppiques à Challain-la-Potherie le dimanche 24 juillet 2022 +33 2 41 92 86 83 Dès 10h30, défilé de chevaux de trait du parking de la salle de sport vers le champ de courses. Il y aura une calèche pour que les seniors puissent suivre le défilé. Nombreuses animations avec les chevaux : carrousel, ski sur herbe. Nombreuses courses de chevaux de trait et de poney avec les enfants. Informations complémentaires à venir ! Challain-la-Potherie

