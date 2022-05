Courses hippiques au Haras national du Pin, 9 octobre 2022, .

Courses hippiques au Haras national du Pin

2022-10-09 – 2022-10-09

Courses de galop plat et obstacles à l’hippodrome du Haras national du Pin nommé hippodrome de la Bergerie. Le 23 octobre : Début des opérations 13 H – 7 courses dont 3 en Plat et 4 en Steeple -chase et Cross-country – dont le Prix du Conseil Régional de Normandie Steeple Chase de 3500 m et Le prix du Crédit Agricole de Normandie Steeple Chase de 4700 m – Animation : – Jeux pour enfants , tour de poneys – lots à gagner. Une bonne occasion pour passer un bon moment de détente en famille dans un cadre exceptionnel -Restauration sur place . nPass sanitaire obligatoire

info@harasnationaldupin.fr +33 6 82 43 17 46 http://www.haras-national-du-pin.com/

