Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras Courses de galop plat et obstacles à l’hippodrome du Haras national du Pin nommé hippodrome de la Bergerie . deux réunions pour le meeting d’automne.

Animations pour les enfants, marché du terroir…

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68 http://www.haras-national-du-pin.com/

