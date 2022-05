Courses hippiques Arnac-Pompadour Arnac-Pompadour Catégories d’évènement: Arnac-Pompadour

Entrée du château Arnac-Pompadour Corrèze Arnac-Pompadour A partir de 14h.

Tarif : 6 €, gratuit en dessous de 16 ans En raison de la crise sanitaire du COVID-19, le port du masque est obligatoire pour accéder à l’hippodrome. Pass sanitaire obligatoire. Courses de galop

Au programme : sept courses de plat et obstacles se dérouleront sur l’hippodrome. A partir de 14h.

A partir de 14h.

Tarif : 6 €, gratuit en dessous de 16 ans En raison de la crise sanitaire du COVID-19, le port du masque est obligatoire pour accéder à l'hippodrome. Pass sanitaire obligatoire.

