Courses Hippiques Aix-les-Bains Aix-les-Bains Catégories d’évènement: 73100

Aix-les-Bains

Courses Hippiques Aix-les-Bains, 19 juin 2022, Aix-les-Bains. Courses Hippiques Rue Pierre Fabre Hippodrome de Marlioz Aix-les-Bains

2022-06-19 – 2022-06-19 Rue Pierre Fabre Hippodrome de Marlioz

Aix-les-Bains 73100 EUR 4 Créé en 1883 et seul hippodrome des Alpes, Aix-les-Bains propose 10 réunions par an, de juin à août, en deux temps : 5 journées de galop premium puis 5 journées de trot. aix.hippo@wanadoo.fr +33 4 79 61 40 04 http://www.courses-aix-les-bains.com/ Rue Pierre Fabre Hippodrome de Marlioz Aix-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: 73100, Aix-les-Bains Autres Lieu Aix-les-Bains Adresse Rue Pierre Fabre Hippodrome de Marlioz Ville Aix-les-Bains lieuville Rue Pierre Fabre Hippodrome de Marlioz Aix-les-Bains Departement 73100

Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-les-bains/

Courses Hippiques Aix-les-Bains 2022-06-19 was last modified: by Courses Hippiques Aix-les-Bains Aix-les-Bains 19 juin 2022 73100 Aix-les-Bains

Aix-les-Bains 73100