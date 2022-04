COURSES HIPPIQUES À SENONNES Senonnes, 1 mai 2022, Senonnes.

COURSES HIPPIQUES À SENONNES Senonnes

2022-05-01 – 2022-05-01

Senonnes Mayenne Senonnes

EUR 5.5 5.5 Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s’est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !

Le dimanche 1er mai, dès 14h, réunion mixte avec au programme sept courses de trot et 2 cross.

Courses hippiques sur l’hippordome de Senonnes-Pouancé.

senonnespouance@gmail.com

Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s’est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !

Le dimanche 1er mai, dès 14h, réunion mixte avec au programme sept courses de trot et 2 cross.

Senonnes

dernière mise à jour : 2022-03-16 par