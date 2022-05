Courses hippiques à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, 26 mai 2022, Savigny-sur-Braye.

Courses hippiques à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-26

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Courses hippiques à Savigny-sur-Braye. Prix : C2 – prix Edmond Huron 12 000€ – course g – attelé – 2 525m. C3 – prix M. le Bastard 15 000€ – course f – monté – 2 525m. C4 – prix Desire Jouanneau 13 000€ – course f – attelé – 2 500m. C5 – prix Henri Breton 13 000€ – course f – attelé – 2 500m. C6 – grand prix Martial Doliveux 20 000€ – course f – attelé – 3 500m. C7 – prix Albert Rayer 15 000€ – course e – attelé – 2 525m. Restauration champêtre partir de 11h30. Promenades à poney l’après-midi.

Huit courses de trot attelé et une de trot monté.

savignycourses@free.fr

Courses hippiques à Savigny-sur-Braye. Prix : C2 – prix Edmond Huron 12 000€ – course g – attelé – 2 525m. C3 – prix M. le Bastard 15 000€ – course f – monté – 2 525m. C4 – prix Desire Jouanneau 13 000€ – course f – attelé – 2 500m. C5 – prix Henri Breton 13 000€ – course f – attelé – 2 500m. C6 – grand prix Martial Doliveux 20 000€ – course f – attelé – 3 500m. C7 – prix Albert Rayer 15 000€ – course e – attelé – 2 525m. Restauration champêtre partir de 11h30. Promenades à poney l’après-midi.

Pixabay

Savigny-sur-Braye

dernière mise à jour : 2022-05-07 par