Mamers Sarthe L’hippodrome de la Plaine Saint Jean accueille le lundi de Pentecôte les traditionnelles courses hippiques. 7 courses au trot sont au programme.

Jeux pour les enfants, course de percherons.

