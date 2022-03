Courses hippiques à l’hippodrome marin Jullouville, 15 mai 2022, Jullouville.

Depuis 1886, une fois par an, la plage de Jullouville se transforme le temps d’une marée basse en un hippodrome marin.

Le village éphémère monté par la société de courses hippiques de Jullouville accueille chaque année plus de 2 000 spectateurs et propose la restauration sur place à partir de 11h30.

La première course commence à 13h30.

