Courses hippiques, 25 juillet 2022, . Courses hippiques

2022-07-25 – 2022-07-25 4 courses de trot et 3 courses de plat.

Animations pour enfants de la Fête des courses : jeu du petit pronostiqueur, balade en poney, maquillage pour enfants, goûter offert.

Repas des courses à 12h30. Réservations aux : 02.98.78.23.13 ou 06.22.85.93.02.

Les courses hippiques font partie des fêtes patronales de Guerlesquin. 4 courses de trot et 3 courses de plat.

