Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Courses hippiques 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Courses hippiques 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie, 15 août 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Courses hippiques 15 août 2021-08-15 14:00:00 – 2021-08-15

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne À partir de 14h00 – Hippodrome. Organisées par la Société des Courses. Tarifs : 3 €, gratuit (-18 ans). Le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes. Renseignement 06 33 20 10 44 À partir de 14h00 – Hippodrome. Organisées par la Société des Courses. Tarifs : 3 €, gratuit (-18 ans). Le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes. Renseignement 06 33 20 10 44 +33 6 33 20 10 44 À partir de 14h00 – Hippodrome. Organisées par la Société des Courses. Tarifs : 3 €, gratuit (-18 ans). Le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes. Renseignement 06 33 20 10 44 dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville 48.55846#-0.41581