Courses et marche de Noël Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Courses et marche de Noël Bazas, 18 décembre 2022, Bazas . Courses et marche de Noël Place de la Cathédrale Bazas Gironde

2022-12-18 09:30:00 – 2022-12-18 Bazas

Gironde A la dernière édition, 700 athlètes se sont présentés sur la manifestation !

Les départs et arrivées seront donnés depuis le cœur historique de la Cité : place de La Cathédrale. Les athlètes seront lancés sur un parcours mi-route, mi-chemin, vallonné et technique : « … une course de fin d’année comme on les aime …! » A la dernière édition, 700 athlètes se sont présentés sur la manifestation !

Les départs et arrivées seront donnés depuis le cœur historique de la Cité : place de La Cathédrale. Les athlètes seront lancés sur un parcours mi-route, mi-chemin, vallonné et technique : « … une course de fin d’année comme on les aime …! » +33 6 81 38 22 91 USB Athlétisme Pixabay

Bazas

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Place de la Cathédrale Bazas Gironde Ville Bazas lieuville Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Courses et marche de Noël Bazas 2022-12-18 was last modified: by Courses et marche de Noël Bazas Bazas 18 décembre 2022 Bazas Gironde Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Bazas Gironde