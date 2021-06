Courses d’orientation Bourg, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bourg.

Courses d’orientation 2021-07-03 – 2021-07-03

Bourg Gironde

Course d’Orientation Départementale de Sprint et Course d’Orientation Régionale de Sprint (Course comptant pour le classement national) :

– 4 circuits compétition

– 2 circuits initiation

Un parcours adapté sera également proposé aux parents avec poussettes et aux personnes en situation de handicap souhaitant découvrir l’activité de Course d’Orientation.

Les orienteurs doivent respecter le code la route.

Course Départementale : Accueil : 11h – Départ : 15h – Remise des récompenses : 17h.

Course Régionale : Accueil : 11h – Départ : 12h – Remise des récompenses : 17h.

Animation Tir à l’arc (RunArcheryCO) 5€ ou 3€ pour les coureurs du jour.

+33 6 78 20 64 49

Bourg Cubzaguais

