Courses d’obstacles – Spartan Stadion Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Courses d’obstacles – Spartan Stadion Saint-Denis, 16 avril 2022, Saint-Denis. Courses d’obstacles – Spartan Stadion Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

2022-04-16 – 2022-04-16 Stade de France Avenue Jules Rimet

Saint-Denis Seine-Saint-Denis EUR 79 119 La célèbre et unique Spartan Race revient au Stade de France ! +33 892 70 09 00 https://www.stadefrance.com/fr/billetterie/spartan-stadion Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Stade de France Avenue Jules Rimet Ville Saint-Denis lieuville Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis

Courses d’obstacles – Spartan Stadion Saint-Denis 2022-04-16 was last modified: by Courses d’obstacles – Spartan Stadion Saint-Denis Saint-Denis 16 avril 2022 saint-denis seine saint denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis