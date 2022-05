COURSES DES 3 CLOCHERS Cuissai, 5 juin 2022, Cuissai.

COURSES DES 3 CLOCHERS Cuissai

2022-06-05 – 2022-06-05

Cuissai 61250 Cuissai

Compétition

Le dimanche 05 juin 2022

Dimanche 5 juin sont organisées les courses et marche des 3 clochers à Cuissai.

La 10e édition des courses et marche des 3 clochers aura lieu dimanche 5 juin. Organisées par le comité d’animation de Cuissai, elles se déroulent sur les communes de Cuissai, Saint-Nicolas-des-Bois et Colombiers et permettent de découvrir l’orée de la forêt d’Écouves.

Distances

Course à pied 14 km

Course à pied 6 km

Marche 10 km

Inscriptions :

www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/cuissai-2022/inscriptions.html

▶️ http://coursedes3clochers.over-blog.com/

Compétition

Le dimanche 05 juin 2022

Dimanche 5 juin sont organisées les courses et marche des 3 clochers à Cuissai.

La 10e édition des courses et marche des 3 clochers aura lieu dimanche 5 juin. Organisées par le comité d’animation de Cuissai,…

+33 2 33 26 01 04 http://www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/cuissai-2022/inscriptions.html

Compétition

Le dimanche 05 juin 2022

Dimanche 5 juin sont organisées les courses et marche des 3 clochers à Cuissai.

La 10e édition des courses et marche des 3 clochers aura lieu dimanche 5 juin. Organisées par le comité d’animation de Cuissai, elles se déroulent sur les communes de Cuissai, Saint-Nicolas-des-Bois et Colombiers et permettent de découvrir l’orée de la forêt d’Écouves.

Distances

Course à pied 14 km

Course à pied 6 km

Marche 10 km

Inscriptions :

www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/cuissai-2022/inscriptions.html

▶️ http://coursedes3clochers.over-blog.com/

Cuissai

dernière mise à jour : 2022-05-25 par