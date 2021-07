Béning-lès-Saint-Avold Béning-lès-Saint-Avold Béning-lès-Saint-Avold, Moselle COURSES DE VOITURES RADIO-COMMANDÉES Béning-lès-Saint-Avold Béning-lès-Saint-Avold Catégories d’évènement: Béning-lès-Saint-Avold

Moselle

COURSES DE VOITURES RADIO-COMMANDÉES Béning-lès-Saint-Avold, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Béning-lès-Saint-Avold. COURSES DE VOITURES RADIO-COMMANDÉES 2021-07-10 09:00:00 – 2021-07-11 17:00:00 Rue abbé Weisse Circuit du gros Hêtre

Béning-lès-Saint-Avold Moselle Béning-lès-Saint-Avold Organisées par le Mini Model Club. Buvette et restauration sur les 2 jours. Entrée gratuite. +33 6 09 10 00 35 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Béning-lès-Saint-Avold, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Béning-lès-Saint-Avold Adresse Rue abbé Weisse Circuit du gros Hêtre Ville Béning-lès-Saint-Avold lieuville 49.12276#6.84225