Courses de vaches landaises, 11 juillet 2022, .

Courses de vaches landaises

2022-07-11 21:15:00 – 2022-07-11 23:15:00

7 EUR Une vache dans l’arène et un vaillant gaillard joliment vêtu, qui tente de ne pas se faire rentrer dedans en l’évitant au plus près : en s’écartant ou en sautant en l’air … bienvenue dans l’univers du sport traditionnel local : la course de vaches landaises.

Chaque été, l’association du Foyer d’Ondres propose un spectacle familial et riche en frissons; sauts, écarts et bien plus encore !

Ouverture des portes à 20h30. Début du spectacle à 21h15 (durée: 2h). Buvette.

BILLETTERIE à l’office de tourisme : Réservation au guichet jusqu’à 18h30 le jour de la manifestation (cartes bancaires et chèques vacances acceptés).

Réservation en ligne des billets : jusqu’à 18h30 le jour du spectacle.

Point de vente sur place : pas de paiement par carte bancaire.

