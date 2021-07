Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet COURSES DE TROT PMH Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

COURSES DE TROT PMH Pornichet, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Pornichet. COURSES DE TROT PMH 2021-07-09 – 2021-07-09 boulevard de l’Hippodrome Hippodrome

Pornichet Loire-Atlantique Passionné de sport et de spectacle, venez frissonner pour votre favori sur l’Hippodrome de Pornichet ! Retrouvez le calendrier des courses 2020 et 2021 Les horaires de courses sont donnés à titre indicatif et ne sont confirmés que 48h avant. Renseignez-vous à l’Office de tourisme. Entrée : 5 € et gratuit pour les – de 20 ans Complètez votre découverte :

— VISITE DES COULISSES à 15€

Entrée à l’hippodrome + bon de jeu de 2€ + une coupe de champagne + une visite guidée + une place en voiture suiveuse sur les réunions de trot uniquement

— OFFREZ (vous) un BON CADEAU à 45€

