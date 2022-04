Courses de trot : Meeting d’été Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Courses de trot : Meeting d’été Cabourg, 5 juillet 2022, Cabourg. Courses de trot : Meeting d’été Hippodrome Avenue Michel d’Ornano Cabourg

2022-07-05 18:30:00 – 2022-07-05 22:30:00 Hippodrome Avenue Michel d’Ornano

Cabourg Calvados Prenez-vous au jeu des courses hippiques à l’hippodrome de Cabourg, tous les mardis et vendredis de 18h30 à 22h30 ! Au programme : restauration en bord de piste et animations autour des courses. Plus d’informations sur www.hippodrome-cabourg.com. Prenez-vous au jeu des courses hippiques à l’hippodrome de Cabourg, tous les mardis et vendredis de 18h30 à 22h30 ! Au programme : restauration en bord de piste et animations autour des courses. Plus d’informations sur www.hippodrome-cabourg.com. +33 2 31 28 28 80 https://www.hippodrome-cabourg.com/ Prenez-vous au jeu des courses hippiques à l’hippodrome de Cabourg, tous les mardis et vendredis de 18h30 à 22h30 ! Au programme : restauration en bord de piste et animations autour des courses. Plus d’informations sur www.hippodrome-cabourg.com. Hippodrome Avenue Michel d’Ornano Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Hippodrome Avenue Michel d'Ornano Ville Cabourg lieuville Hippodrome Avenue Michel d'Ornano Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

Courses de trot : Meeting d’été Cabourg 2022-07-05 was last modified: by Courses de trot : Meeting d’été Cabourg Cabourg 5 juillet 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados