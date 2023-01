Courses de Trot et d’Obstacle Val d’Anast Val d'Anast Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Val d'Anast

Courses de Trot et d’Obstacle Val d’Anast, 12 février 2023, Val d'Anast . Courses de Trot et d’Obstacle Val d’Anast Ille-et-Vilaine

2023-02-12 – 2023-02-12 Val d’Anast

Ille-et-Vilaine L’hippodrome de Maure de Bretagne organise des courses de Trot attelé et des courses d’obstacle à Val D’Anast. Vous pouvez déjeuner dans les restaurant panoramique ou dans les loges. Une restauration rapide et des buvettes sont également proposés. L’hippodrome est équipé d’une tribune couverte de 500 places. Val d’Anast

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Val d'Anast Autres Lieu Val d'Anast Adresse Val d'Anast Ille-et-Vilaine Ville Val d'Anast lieuville Val d'Anast Departement Ille-et-Vilaine

Val d'Anast Val d'Anast Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-danast/

Courses de Trot et d’Obstacle Val d’Anast 2023-02-12 was last modified: by Courses de Trot et d’Obstacle Val d’Anast Val d'Anast 12 février 2023 ille-et-vilaine Val d'Anast Val d'Anast, Ille-et-Vilaine

Val d'Anast Ille-et-Vilaine