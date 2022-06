COURSES DE SERVEUSES ET GARÇONS DE CAFÉ, 28 juillet 2022, .

COURSES DE SERVEUSES ET GARÇONS DE CAFÉ



2022-07-28 16:30:00 – 2022-07-28

Course de serveuses et garçons de café

2e édition

Sur un parcours de 1,570 km au départ de la place Boston, cette course est ouverte à toute personne physique exerçant le métier de serveuse ou de garçons de café ou saisonnier et travaillant au sein d’un établissement de café, d’hôtellerie ou de restauration sur le Croisic.

Une course de fille est une de garçon, les participants doivent parcourir un itinéraire empruntant les quais tout en maintenant le contenu de leur plateau intact en marchant bon train et sans jamais courir. L’objectif ne rien renverser de la carafe d’eau et de la tasse à café.

Remise de lot pour tous les participants.

Organisé par l’Union des Commerçants du Croisic – Section cafés et restaurants

En partenariat avec la ville du Croisic et son office du tourisme.

Course de serveuses et garçons de café

2e édition

Sur un parcours de 1,570 km au départ de la place Boston, cette course est ouverte à toute personne physique exerçant le métier de serveuse ou de garçons de café ou saisonnier et travaillant au sein d’un établissement de café, d’hôtellerie ou de restauration sur le Croisic.

Une course de fille est une de garçon, les participants doivent parcourir un itinéraire empruntant les quais tout en maintenant le contenu de leur plateau intact en marchant bon train et sans jamais courir. L’objectif ne rien renverser de la carafe d’eau et de la tasse à café.

Remise de lot pour tous les participants.

Organisé par l’Union des Commerçants du Croisic – Section cafés et restaurants

En partenariat avec la ville du Croisic et son office du tourisme.

dernière mise à jour : 2022-06-22 par