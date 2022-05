Courses de nage en eau libre du “Verdon Swim Expérience”

2022-07-02 – 2022-07-03 Les 2 & 3 juillet 2022, le Verdon, plus grand et plus beau Canyon d’Europe, accueillera l’un des événements incontournables de l’année pour tous les pratiquants de nage en eau libre : le Verdon Swim Expérience ! contact@verdonswimexperience.com https://verdonswimexperience.fr/ dernière mise à jour : 2022-01-20 par

