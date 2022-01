Courses de montagnes Baztandarrak Bidarray Bidarray Catégories d’évènement: Bidarray

Pyrénées-Atlantiques

Courses de montagnes Baztandarrak Bidarray, 23 juillet 2022, Bidarray. Courses de montagnes Baztandarrak Bidarray

2022-07-23 – 2022-07-23

Bidarray Pyrénées-Atlantiques Bidarray Deux courses en montagne : BK 24 : 24km et 1700 m dénivelé +, départ 8h. BK 45 : 45 km et 2750 dénivelé +, départ 7h. Inscription sur le site internet à partir du 14 février 2022. Deux courses en montagne : BK 24 : 24km et 1700 m dénivelé +, départ 8h. BK 45 : 45 km et 2750 dénivelé +, départ 7h. Inscription sur le site internet à partir du 14 février 2022. Deux courses en montagne : BK 24 : 24km et 1700 m dénivelé +, départ 8h. BK 45 : 45 km et 2750 dénivelé +, départ 7h. Inscription sur le site internet à partir du 14 février 2022. Batzandarrak

Bidarray

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bidarray, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidarray Adresse Ville Bidarray lieuville Bidarray Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidarray Bidarray Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidarray/

Courses de montagnes Baztandarrak Bidarray 2022-07-23 was last modified: by Courses de montagnes Baztandarrak Bidarray Bidarray 23 juillet 2022 Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Bidarray Pyrénées-Atlantiques