Courses de l’Indien (semi-marathon, 10km, 5km) Place Albert Camus, Orléans Orléans, dimanche 20 octobre 2024.

Courses de l’Indien (semi-marathon, 10km, 5km) Rendez-vous le dimanche 20 octobre 2024 matin à Orléans La Source pour la 48ème édition des Courses de l’Indien avec un semi-marathon et un 10km qualificatifs aux championnats de France et un 5km. Dimanche 20 octobre, 09h15 Place Albert Camus, Orléans Inscription à partir de 10€ selon la distance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-20T09:15:00+02:00 – 2024-10-20T13:05:00+02:00

Fin : 2024-10-20T09:15:00+02:00 – 2024-10-20T13:05:00+02:00

Place Albert Camus, Orléans Place Albert Camus, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://courses-de-lindien.asptt.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « aspttindien@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238690101 »}]

Course Indien

ASPTT Orléans