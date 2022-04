COURSES DE GALOP Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

COURSES DE GALOP Pornichet, 5 octobre 2022, Pornichet. COURSES DE GALOP boulevard de l’Hippodrome Hippodrome Pornichet

2022-10-05 – 2022-10-05 boulevard de l’Hippodrome Hippodrome

Pornichet Loire-Atlantique Les horaires sont confirmés 48h avant chaque rendez-vous.



Stand PMU avec initiation aux paris Diffusion sur Equidia

Restauration sur place

Food trucks et restaurant panoramique

Parkings gratuits Entrée 5€ – gratuit pour les moins de 20 ans



Retrouvez le calendrier des courses 2022 Information COVID 19 : pass sanitaire obligatoire Complètez votre découverte : -Visite des coulisses à 15€ (pour découvrir les écuries, la préparation d’un cheval…)

Entrée à l’hippodrome + bon de jeu pour tenter un pari hippique de 2€ + une coupe de champagne + une visite guidée + une place en voiture suiveuse sur les réunions de trot uniquement

– Offrez (vous) un bon cadeau à 45€

Entrée à l’hippodrome + bon de jeu de 2€ + une coupe de champagne + une visite guidée + un repas au restaurant Gagnez du temps en les achetant à l’Office tourisme de Pornichet Réunion de galop avec 8 courses secretariat@hippornichet.fr +33 2 40 61 13 94 https://www.hippodrome-pornichet.fr/ Les horaires sont confirmés 48h avant chaque rendez-vous.



Entrée à l’hippodrome + bon de jeu de 2€ + une coupe de champagne + une visite guidée + un repas au restaurant Gagnez du temps en les achetant à l’Office tourisme de Pornichet boulevard de l’Hippodrome Hippodrome Pornichet

