COURSES DE CRAON : LES TROIS GLORIEUSES Craon, 4 septembre 2021, Craon.

COURSES DE CRAON : LES TROIS GLORIEUSES 2021-09-04 – 2021-09-04 Hippodrome de la Touche Avenue de l’Hippodrome

Craon Mayenne

EUR 3 6 Le rendez-vous immanquable des Trois Glorieuses, les 4, 5 et 6 septembre 2021 avec un programme riche en trot, plat et obstacles. Un week-end festif avec notre traditionnel village du Trophée Vert et ses charmants exposants.

Au programme :

Samedi 4 septembre : réunion plat / obstacles. Soirée du village du trophée vert ouverte à tous. Steeldrum percussions, concert du groupe Sans Prétention.

Dimanche 5 septembre : réunion plat / trot / obstacle. Grand Cross Country – Crystal Cup, Pipe Band.

Lundi 6 septembre : réunion plat / trot. Finale nationale du Trophée Vert support du Tiercé, Quarté Quinté +, Défi du Galop, Critérium de l’Ouest.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Accès au site sur présentation d’un pass sanitaire.

Les 4, 5 et 6 septembre rendez-vous sur l’hippodrome de la Touche à Craon pour les Trois Glorieuses !

hippodromecraon@wanadoo.fr +33 2 43 06 34 58 https://www.courses-craon.com/

Le rendez-vous immanquable des Trois Glorieuses, les 4, 5 et 6 septembre 2021 avec un programme riche en trot, plat et obstacles. Un week-end festif avec notre traditionnel village du Trophée Vert et ses charmants exposants.

Au programme :

Samedi 4 septembre : réunion plat / obstacles. Soirée du village du trophée vert ouverte à tous. Steeldrum percussions, concert du groupe Sans Prétention.

Dimanche 5 septembre : réunion plat / trot / obstacle. Grand Cross Country – Crystal Cup, Pipe Band.

Lundi 6 septembre : réunion plat / trot. Finale nationale du Trophée Vert support du Tiercé, Quarté Quinté +, Défi du Galop, Critérium de l’Ouest.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Accès au site sur présentation d’un pass sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par