COURSES DE CRAON Craon Craon Craon Catégories d’Évènement: Craon

Mayenne

COURSES DE CRAON Craon, 16 juin 2023, Craon Craon. COURSES DE CRAON Avenue de l’Hippodrome HIPPODROME DE LA TOUCHE Craon Mayenne HIPPODROME DE LA TOUCHE Avenue de l’Hippodrome

2023-06-16 – 2023-06-16

HIPPODROME DE LA TOUCHE Avenue de l’Hippodrome

Craon

Mayenne Craon 3 3 EUR Assistez aux courses de Craon et vivez intensément le rythme des exploits sportifs réalisés dans une infrastructure hors du commun. Nous vous proposons 9 journées de courses réunissant de grands professionnels du monde hippique. De juin à décembre, vous aurez la chance d’apprécier de grandes courses en obstacles, au trot et au plat. Vous pouvez également visiter l’hippodrome de la Touche. Nos guides vous feront découvrir les coulisses des courses, nos installations et pourquoi pas mettre un pas sur nos pistes pour voir de plus près nos 31 obstacles du Grand Cross-country de Craon. Des courses de chevaux dans les 3 disciplines : plat, trot et obstacles ! lescoursescraon@gmail.com +33 2 43 06 34 58 https://www.courses-craon.com/?fbclid=IwAR1-jVYbJTi-R9f4jF0WT_CU9pNTyobte8f1mZLbnzBmwbMty2rD5q8kB9U HIPPODROME DE LA TOUCHE Avenue de l’Hippodrome Craon

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Craon Adresse Craon Mayenne HIPPODROME DE LA TOUCHE Avenue de l'Hippodrome Ville Craon Craon lieuville HIPPODROME DE LA TOUCHE Avenue de l'Hippodrome Craon Departement Mayenne

Craon Craon Craon Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craon-craon/

COURSES DE CRAON Craon 2023-06-16 was last modified: by COURSES DE CRAON Craon Craon 16 juin 2023 Avenue de l'Hippodrome Hippodrome de la Touche Craon Mayenne Craon Craon, Mayenne mayenne

Craon Craon Mayenne