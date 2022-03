Courses de chevaux Marsalès Marsalès Catégories d’évènement: Dordogne

Courses de chevaux
Marsalès, 29 mai 2022

7 à 8 courses de trot attelé. A partir de 11h30, hippodrome ouvert. Restauration. Buvette. Animations gratuites pour les enfants : poneys et structures gonflables. Entrée payante : 5 € (adulte) – Gratuit pour les enfants.

