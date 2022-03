Courses de chevaux Hippodrome Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Courses de chevaux Hippodrome Issigeac, 5 juin 2022, Issigeac. Courses de chevaux Hippodrome Route d’Eymet Hippodrome des Eyères Issigeac

2022-06-05 – 2022-06-05 Route d’Eymet Hippodrome des Eyères

Issigeac Dordogne Issigeac Courses de chevaux : 7 courses au trot mais aussi de nombreuses animations gratuites pour les enfants. Goûter offert à 16h. Restauration possible le midi sur place et sur réservation. Accès route d’Eymet, face au garage. Courses de chevaux : 7 courses au trot mais aussi de nombreuses animations gratuites pour les enfants. Goûter offert à 16h. Restauration possible le midi sur place et sur réservation. Accès route d’Eymet, face au garage. +33 6 42 44 93 28 Courses de chevaux : 7 courses au trot mais aussi de nombreuses animations gratuites pour les enfants. Goûter offert à 16h. Restauration possible le midi sur place et sur réservation. Accès route d’Eymet, face au garage. BIT Issigeac

Route d’Eymet Hippodrome des Eyères Issigeac

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Route d'Eymet Hippodrome des Eyères Ville Issigeac lieuville Route d'Eymet Hippodrome des Eyères Issigeac Departement Dordogne

Issigeac Issigeac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issigeac/

Courses de chevaux Hippodrome Issigeac 2022-06-05 was last modified: by Courses de chevaux Hippodrome Issigeac Issigeac 5 juin 2022 Dordogne Issigeac

Issigeac Dordogne