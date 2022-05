Courses de Chevaux Gabarret, 13 juin 2022, Gabarret.

Courses de Chevaux Gabarret

2022-06-13 – 2022-06-13

Gabarret 40310

6 EUR 7 courses au programme ce lundi à l’hippodrome de Gabarret. A partir de 14h30, 5 courses galop et 2 courses trot.

Mais on vous attend à midi pour un repas champêtre à la Bergerie “Nathalie Desoutter” avec au menu : Melon et chiffonnade de jambon, Escargots à la landaise ou Poulet basquaise, Fromage et Dessert (vin compris)

Gabarret

