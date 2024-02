COURSES DE CAISSES À SAVON Port-Saint-Père, samedi 13 avril 2024.

Véritable défi sportif, les courses de caisses à savon comportent une montée et une descente, de quoi permettre aux participants de souffrir un peu et aux spectateurs de bien rigoler !

Venez participer à ce divertissement très amusant, rendez-vous à Port-Saint-Père pour encourager votre équipage

Les pilotes s’élancent en bas de la pente et tentent d’atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement possible…

Quel équipage sortira vainceur de cette course endiablée ?

à vous de venir le découvrir samedi 13 avril à Port-Saint-Père…

3 bonnes raisons d’être spectacteur

s’amuser en famille et voter pour son équipage préféré

partager un moment convivial

rapporter de joyeux souvenirs en image !

Pratique

ouvert à toutes et à tous en accès libre

bar et petite restauration sur place tout au long de la journée

inscription à la course et demande d’information via le lien ici

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@port-saint-pere.fr

