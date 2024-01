COURSES DE CAISSES À SAVON Chaumes-en-Retz, dimanche 5 mai 2024.

COURSES DE CAISSES À SAVON Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Véritable défi sportif, les courses de caisses à savon comportent une montée et une descente, de quoi permettre aux participants de souffrir un peu et aux spectateurs de bien rigoler !

Venez participer à ce divertissement très amusant, rendez-vous au village de la Sicaudais à Chaumes-en-Retz pour

Les pilotes s’élancent en bas de la pente et tentent d’atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement possible…

Quel équipage sortira vainceur de cette course endiablée ? à vous de venir le découvrir dimanche 5 mai à Chaumes-en-Retz…

3 bonnes raisons d’être spectacteur :

s’amuser en famille et voter pour son équipage préféré

partager un moment convivial

rapporter de joyeux souvenirs en image !

Pratique :

ouvert à toutes et à tous en accès libre

bar et petite restauration sur place tout au long de la journée

courses animées par DJ KAMI

inscription à la course et demande d’information à envoyer par mail à lessicaudaisiennes@mailo.com ou par téléphone 07 66 37 77 12.

La Sicaudais

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire lessicaudaisiennes@mailo.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00



