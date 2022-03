Courses de Battel de St Jean de Luz – Ciboure Donibane Lohizune-Ziburuko Battel Estropada Saint-Jean-de-Luz, 19 mars 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Courses de Battel de St Jean de Luz – Ciboure Donibane Lohizune-Ziburuko Battel Estropada Saint-Jean-de-Luz

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Cette rencontre sportive est la 11°régate de la ligue de battela et elle réunira plus de 450 rameurs et rameuses Les plus jeunes (12 ans) démarrent la compétition et les séniors clôtureront la régate. A noter que pour chaque catégories nous retrouverons les catégories féminines et masculines Tous les clubs du Gipuzkoa seront représentés (Orio, Pasaia,…) ainsi que le club local Ur Joko de St Jean de luz/Ciboure. L'épreuve se déroulera en contre la montre avec un départ toutes les minutes avec des distances spécifiques aux catégories d'âge (1000m, 1500m ou 2000m), le départ et l'arrivée se faisant au même endroit à savoir au bord de la promenade Alfred Pose (à hauteur de la station service) à St Jean de Luz.

+33 5 59 51 08 88

Saint-Jean-de-Luz

