Territoire de Belfort Belfort EUR Parcours plat et encore plus rapide, moins de dénivelé et des virages serrés sur routes et pistes cyclables avec final sur la piste d’athlétisme de Belfort. Temps officiel et réel par prise de temps sur tapis au départ et à l’arrivée. Le parcours est agréable dans les parc et jardins du nord de Belfort et longe aussi la rivière Savoureuse avec uniquement 15 m de dénivelé positif. Programme: – 09h00 : 5 Km open H et F. Label régional. – 09h45 : Jogging des enfants de 1,25 Km de 8 ans à 11 ans à 09h10. – 10h00 : Course jeunes benjamins(es) et Minimes de 2,5 Km (09h25). – 10h30: 10 Km open H et F. Label régional. Les courses sont faites pour tous, les boucles sont calculées pour éviter au maximum les dépassements des coureurs loisirs par les expérimentés ce qui permet à chacun d’apprécier l’événement et sa performance. Tout est fait pour vous : vestiaire, douche, buvette et petite restauration pour les gourmands ou pour se remettre d’avoir bien courru et peut être d’avoir battu son record. Chauffez les runnings et les mollets, on vous attend. daniel.gauer1956@gmail.com +33 3 84 23 91 23 Stade Serzian Rue du Général Gambiez Belfort

